Всі розділи
Укр / Рус

Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски щодо санкцій

Понеділок, 3 жовтня 2022, 18:30 - Європейська правда

Верховний суд США відхилив позов російського мільярдера Олега Дерипаски, який вимагав скасувати санкції, накладені на нього у зв’язку з війною РФ проти України. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Олігарх намагався довести, що відповідальний за санкції відділ Мінфіну США перевищив свої повноваження, тому що вони не були прив’язані до "надзвичайного стану", що надає президенту США повноваження запроваджувати санкції. На підтвердження своєї позиції Дерипаска посилався на комюніке Управління з контролю за іноземними активами, де йшлося, що санкції запроваджуються у відповідь на "зловмисну діяльність Росії у світі", а США не оголошували надзвичайного стану на таких підставах. 

Суд постановив, що формулювання у пресрелізі не заперечує "значно конкретніших причин, які OFAC наводив в обгрунтувальних записках для запровадження санкцій проти Дерипаски".

Нагадаємо, за кілька днів до цього США звинуватили Дерипаску і його соратників у порушенні санкцій.

Перші санкції проти російського мільярдера запровадили ще у 2014 році після окупації та протиправної анкесії Криму. 

Європейська правда

ВІДЕО ДНЯ
США Росія Дерипаска санкції
Матеріали за темою
Виробник графічних процесорів Nvidia до кінця жовтня закриє офіс у Росії 3 жовтня 2022, 15:15
США готові допомагати економіці України на $1,5 млрд щомісяця, очікують того ж від ЄС – Bloomberg 2 жовтня 2022, 15:17
Аграрному мільярдеру Олегу Бахматюку загрожує справа про шахрайство на 1 мільярд доларів 2 жовтня 2022, 10:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті