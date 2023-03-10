В Альфа-банке подтвердили подготовку продажи долей Фридмана и Авена

Российский "Альфа-банк" подтвердил, что готовит сделку по продаже контролирующих долей соучредителей Михаила Фридмана и Петра Авена, по итогам сделки основным владельцем банка станет их давний деловой партнер Андрей Косогов.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Насколько нам известно, такая сделка действительно прорабатывается. Говорить о ее завершении рано - сторонам необходимо пройти ряд корпоративных и юридических процедур", - заявили в пресс-службе.

По итогам сделки основным владельцем Альфа-банка станет Андрей Косогов. В пресс-службе говорят, что одобрение сделки со стороны иностранных регуляторов может не понадобиться, поскольку Косогов и продавец не находятся под санкциями.

Андрей Косогов - один из основателей Альфа-банка. С марта 2022 года он является крупнейшим акционером банка. Через ABH Holdings ему принадлежит 40,96% акций. В 2022 году российский Forbes оценил его состояние в $1,2 млрд.

Напомним:

Ранее FT написала, что российские миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен готовы продать свои доли в Альфа-Банке за $2,3 млрд своему давнему деловому партнеру Андрею Косогову, поскольку они стремятся освободиться от западных санкций.

Отмечается, что давний деловой партнер олигархов Андрей Косогов, который не попал под санкции, согласился купить российский банк за 178 млрд рублей ($2,3 млрд) у его кипрской материнской компании.

Сделка должна быть завершена этой весной и должна быть одобрена регуляторными органами, включая российский центральный банк и налоговые органы. Также может потребоваться одобрение санкционных органов США и ЕС. До российского вторжения в Украину балансовая стоимость банка составляла $10,6 млрд, пишет FT.

Экономическая правда