В Харьковской области без света - более полумиллиона потребителей

В Харьковской области продолжаются работы по возобновлению электроснабжения после массированного ракетного удара накануне, без света остаются 520 тысяч потребителей.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Со светом уже более 90% потребителей Харьковской области. Электроэнергия отсутствует у жителей Волчанской, Золочевской и частично Дергачевской общин", - написал он.

В Харькове запитана критическая инфраструктура и часть потребителей. Однако без электроэнергии остаются 470 тыс. потребителей в Харькове и 50 тыс. в области.

"Энергетики делают все возможное, чтобы заживить всех потребителей как можно быстрее", - добавил глава ОВА.

Напоминаем:

Ликвидация последствий 15 террористической атаки россиян на энергосистему продолжается - по состоянию на 19:00 9 марта самая сложная ситуация была на Харьковщине и Житомирщине.