В феврале дефицит госбюджета составил 67 милиардов - нардеп

Государственный бюджет Украины по итогам февраля 2023 года свели с дефицитом в размере 67 миллиардов гривень.

Об этом в комментарии ЭП сообщила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

"По оперативным данным февраль Украина прошла с дефицитом бюджета около 67 млрд грн по общему и специальному фонду. Это ориентировочно 1,84 млрд долларов. В общем, это значительно лучше, чем дефицит 3,1 млрд долл. в месяц, который мы закладывали при планировании госбюджета", — отметила она.

Основными источниками покрытия дефицита бюджета в феврале были внутренние заимствования (от продажи ОВГЗ) и международная помощь. Также в прошлом месяце Украина получила 51,4 млрд грн безвозвратной помощи от партнеров.

"Самая большая статья расходов нашего бюджета, конечно, оборона. На эти цели ушло 52% всех расходов", — добавила Пидласа.

Напомним, в январе дефицит госбюджета составил 72,3 млрд. грн.