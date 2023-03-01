Минфин погасил годовые военные облигации на более 27 миллиардов

Министерство финансов 1 марта осуществило погашение годовых военных ОВГЗ на сумму более 27 млрд грн, выпущенных на аукционах ОВГЗ 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.

"Год назад, на пятый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в экстремальных условиях Минфин провел первый аукцион военных ОВГЗ, на котором инвесторы поддержали государство на сумму более 8 млрд грн путем инвестирования в 2-месячные и 1-летние военные облигации.

Номинальный уровень доходности по 2-месячным бумагам (UA4000221436) составил 9,7%, а по 1-летним бумагам (UA4000225668) - 11%", - напомнили в министерстве.

"Мы благодарны всем инвесторам, которые инвестировали в ценные бумаги правительства Украины в течение последнего года. Успешное погашение военных ОВГЗ сегодня свидетельствует о способности правительства продолжать удерживать финансовую стабильность Украины в условиях военного положения.

Благодаря поступлениям от военных облигаций нам удалось обеспечить насущные оборонные и социальные потребности Украины. Военные облигации остаются одним из основных источников покрытия дефицита государственного бюджета Украины", - заявил правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Всего благодаря выпуску военных ОВГЗ государство привлекло в госбюджет более 200 млрд грн в 2022 году, и около 25 млрд грн в 2023 году.