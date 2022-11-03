"Нафтогаз" получил более 57 миллиардов убытка за первое полугодие

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НАК "Нафтогаз Украины" в первом полугодии понес 57,16 миллиарда гривен убытков.

Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности, сообщает пресс-служба компании.

В отчетности за I полугодие очерчен финансовый результат за ІІ квартал 2022 года – прибыль за этот период составила 420 млн грн.

Общий убыток за I полугодие составил 57 159 млн грн, а соответственно убыток за I квартал года составил 57 579 млн грн.

Основными факторами формирования ущерба в I квартале стали:

дополнительные отчисления в резерв сомнительной задолженности, связанные со снижением оценки платежеспособности контрагентов компании в результате начала полномасштабной войны;

отрицательная разница между закупочной стоимостью импортируемого газа и ценой его реализации в соответствии с возложенными на компанию государством специальными обязательствами, механизм компенсации которой не был определен на конец І квартала.

Также фактором убыточности компании в I квартале было разрушение ее активов в результате российских обстрелов.

В компании подчеркнули, что уже начиная с апреля, несмотря на активные боевые действия, компания смогла адаптироваться к новым условиям и обеспечила прибыль 420 млн грн во ІІ квартале 2022 года.

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"Это удалось достичь, в частности, из-за сокращения расходов и законодательного урегулирования проблемы компенсации за возложенные государством на компанию специальные обязанности", – отметили в НАК.