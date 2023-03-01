Все разделы
Укр / Рус

Рынок новых легковушек в феврале обвалился, но спрос на премиальные бренды растет – ассоциация

Среда, 1 марта 2023, 10:54 - Алексей Павлыш

В феврале в Украине было реализовано более 2,7 тыс. новых легковых авто, по сравнению с февралем 2022 года рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое, а относительно январского результата этого года - на 8%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Так, лучший результат месяца продемонстрировала Toyota - 351 регистрация: это на 50% меньше, чем в прошлом году.

На втором месте - Volkswagen - 255 шт. (-9%).

Замыкает топ-3 BMW (+65% в февральских продажах) - 221 авто.

Также в топ-5 Mercedes-Benz и Hyundai, по 211 авто у каждой.

"Но, если корейская марка потеряла от прошлогоднего показателя 38%, то Mercedes-Benz увеличил продажи на 17%.

Замыкает топ-5 февраля Renault - 201 шт. (-69%)", - говорится в сообщении.

При этом бестселлером месяца на украинском рынке новых легковушек остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 174 регистрации.

Всего, с начала года, отечественный автопарк пополнили 5,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% меньше чем за аналогичный период 2022 года, добавили в ассоциации.

Напомним:

В январе 2023 года украинский автопарк пополнили почти 1,3 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV) - относительно январского результата прошлого года пополнение автопарка на электротяге увеличилось вдвое.

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто - это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.

Экономическая правда

авто автопром
Материалы по теме
Nissan повысил свои цели по продажам электромобилей по всему миру 27 февраля 2023, 12:05
Volkswagen построит собственный завод в США для своего нового бренда Scout 24 февраля 2023, 17:25
Mercedes-Benz в партнерстве с Google планируют создать "суперкомпьютеры" для авто 23 февраля 2023, 13:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте