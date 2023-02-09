Швейцарский производитель шоколада Lindt ликвидирует свое российское юрлицо

Швейцарский производитель премиального шоколада и кондитерских изделий Lindt 8 февраля запустил процесс ликвидации своего российского юрлица ООО "Линдт унд Шпрюнгли (Раша)".

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на российский реестр юрлиц.

Процедура ликвидации должна завершиться до 30 января 2024 года.

Согласно годовому отчету Lindt & Sprüngli AG, в 2022 году выручка компании выросла на 10,8%, до 4,97 млрд швейцарских франков. В 2023 году компания ожидает роста продаж на 6-8% из-за инфляционных ожиданий.

В марте 2022 года Lindt & Sprüngli закрыла свои магазины и перестала поставлять продукцию в РФ, а в августе объявила о решении уйти с российского рынка.

Lindt выпускала в России шоколад, конфеты и другие кондитерские изделия под брендами Lindor, P&M, Caffarellino, Swiss Classic, Excellence и др. В РФ было открыто девять магазинов фирмы в торговых центрах и аутлетах в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Продукция продавалась также в собственном онлайн-магазине компании и сетевых продуктовых магазинах.