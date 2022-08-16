Швейцарский производитель шоколада Lindt решил полностью уйти с российского рынка
Вторник, 16 августа 2022, 15:17 -
Швейцарская компания-производитель шоколада Lindt & Sprüngli Group решила уйти с российского рынка.
Об этом говорится в заявлении компании от 16 августа.
"После объявления 9 марта 2022 года Lindt&Sprüngli Group решила покинуть российский рынок. Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местными нормами", - заявили в Lindt.
Швейцарская компания Lindt & Spruengli AG – крупный производитель премиального шоколада. Продукция компании производится на 11 фабриках в Европе и США.
Напомним:
В марте швейцарская компания-производитель шоколада Lindt заявила, что временно останавливает бизнес в РФ.
Экономическая правда
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