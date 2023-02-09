Netflix расширяет запрет делиться паролями на еще четыре страны

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Netflix вслед за запретом делиться паролями в Южной Америке вводит ограничения на обмен паролями еще в четырех странах: Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании.

Об этом сообщает BBC.

По оценкам медиа-гиганта, 100 миллионов человек по всему миру пользуются общими аккаунтами. Это, считают в компании, вызывает сокращение доходов и влияет на способность Netflix инвестировать в новый контент. Компания заявила, что планирует распространить новый подход на большее количество стран в ближайшие месяцы.

"В течение последнего года мы изучали различные подходы к решению этой проблемы в Латинской Америке, и теперь мы готовы внедрить их в ближайшие месяцы, начиная с сегодняшнего дня в Канаде, Новой Зеландии, Португалии и Испании", - заявили в компании.

До сих пор подписчики сервиса могли легко делиться своим логином и паролем с друзьями за пределами своего дома. Теперь же пользователям в Канаде, Новой Зеландии, Испании и Португалии будет предложено создать "основное местонахождение" для своего аккаунта и управлять тем, кто имеет к нему доступ.

Пользователи по-прежнему смогут смотреть Netflix во время путешествий, как на персональных устройствах, так и, например, из отеля, говорится в сообщении.

За 7,99 канадских долларов канадские подписчики могут добавить "суб-аккаунт", а максимум возможно два суб-аккаунта на одну подписку. В других странах плата за дополнительные аккаунты может отличаться, от самой дешевой в Португалии (3,99 евро) до самой дорогой в Испании (5,99 евро).