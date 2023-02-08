ГБР поймало экс-главу таможенного поста в Черноморском порту на вымогательстве взятки - Арахамия

Государственное бюро расследований разоблачило бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт" на вымогательстве и получении взятки за беспрепятственный экспорт зерна через "зерновой коридор".

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Несколько часов назад ГБР под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора взяло бывшего начальника таможенного поста "Черноморск-порт", который требовал и получил неправомерную выгоду за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов", - сообщил он.

Арахамия подчеркнул, что схему разоблачили тогда, когда украинский зерновой экспорт продолжается благодаря усилиям украинской стороны, в частности военных, для работы "зернового коридора", а бизнес "борется за каждый доллар экспортной выручки".

Напоминаем:

Сейчас на должность нового главы таможни нет никаких фамилий - "сейчас таких кандидатов ноль", заявил ранее Арахамия.

Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы (ГТС) на Вячеслава Демченко.