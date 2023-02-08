Ситуация с энергоснабжением в Одесской области улучшается – "Укрэнерго"

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Энергетики продолжают ликвидировать последствия масштабной аварии в высоковольтной сети в Одесской области - ситуация улучшается. Ремонтным бригадам "Укрэнерго" удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион. Об этом заявили в "Укрэнерго". "Ремонтным бригадам "Укрэнерго" удалось подать дополнительный объем электроэнергии в регион. Это улучшит энергопитание города Одессы и Одесского района. Облэнерго до конца суток распределит дополнительную мощность между потребителями, соответственно, это позволит сократить продолжительность ограничений", - говорится в сообщении. Графики ограничений будут сохраняться и будут действовать в соответствии с рассчитанным лимитом потребления области. "4 февраля на одном из объектов Укрэнерго произошла масштабная авария. Из-за этого в регионе существенные ограничения энергопитания. Над ликвидацией аварии в Одесской области работало 7 бригад "Укрэнерго" и бригада облэнерго", - напомнили в госкомпании. "Ключевой задачей наших специалистов является быстрое завершение восстановления основного оборудования после последней ракетной атаки в Одесской области, обеспечение резервных схем питания и настройки оборудования на других объектах на подачу напряжения в город и прилегающие районы", - заявили в "Укрэнерго".

Все ключевые подстанции, которые питают Одессу и область, получили масштабные и сложные повреждения от ракетных и дроновых атак врага. Россияне сознательно выбирают энергетические объекты в Одесской области целью террористических нападений, подчеркнули энергетики.

"Мы как можно быстрее восстанавливаем оборудование и находим резервные схемы питания, чтобы в кратчайшие сроки восстановить электроснабжение.

Но, к сожалению, такое оборудование после нанесенных повреждений, а также резервные схемы питания имеют пониженную надежность. Поэтому мы продолжаем восстанавливать наши объекты, чтобы вернуть не только электроэнергию, но и повысить надежность питания Одесской области", - резюмирует "Укрэнерго".

Напомним:

В среду потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения.

Экономическая правда