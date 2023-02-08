"Укрэнерго": потребление электроэнергии растет, в Одессе – аварийные отключения

В среду потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего - в вечерние часы. В Одессе и прилегающих районах применяются аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"После аварийного ремонта оборудования включен в работу один блок на одной из электростанций в центральном регионе. Также выросла генерация из возобновляемых источников энергии. В то же время один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.

Имеющийся объем произведенной электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия распределяется на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры (водоканалы, котельные, больницы), а также на покрытие потребностей промышленности и населения. В Одесской области сохраняются сетевые ограничения", - говорится в сообщении.

Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где в среду планировалось провести замеры фактического потребления.

"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян измерения в Николаевской области пока проводиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", - пояснили в "Укрэнерго".

К остальным операторам систем распределения (облэнерго) доведены лимиты потребления, которые действуют в течение суток. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме.