Виллу в Конча-Заспе, принадлежавшую российскому Проминвестбанку, продали за 311 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал за 311,1 миллиона гривен виллу в Конча-Заспе, ранее принадлежавшую ПАО Проминвестбанк - дочерней структуре российского банка ВЕБ.РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

Аукцион по продаже спецактива – загородного комплекса с роскошной меблированной виллой, несколькими гостевыми домиками, СПА-центром, рестораном и гостиницей на территории – прошел в январе.

Стартовая цена виллы составила 187,6 млн. грн. Победил участник, предложивший ставку в размере 311,1 млн грн.

"Таким образом, конверсия продаж (соотношение цены продаж к стартовой) достигла 166%. На сегодняшний день победитель перечислил всю сумму за лот, продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи", - добавили в Фонде.

Вырученные средства будут направлены на расчет с кредиторами банка.

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