Фонд гарантування передав державі акції російських "Промінвестбанку" та "МР Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб передав державі акції дочірніх структур російських держбанків в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Акції в особі держави було передано державному підприємству "Національний фонд інвестицій України".

Зокрема, було передано:

корпоративні права у розмірі 5 080 310 373 простих іменних акцій, що становлять 99,77% статутного капіталу ПАТ "Акціонерний комерціний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК"), тобто, всі акції, що належали "ВЕБ.РФ";

корпоративні права у розмірі 24 065 460 500 простих іменних акцій, що становлять 100% статутного капіталу АТ "Міжнародний резервний банк" (далі - АТ "МР БАНК"), що належали "Сбєрбанку Росії".

Фонд гарантування здійснив передачу акцій на виконання рішення РНБО "Про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" та розпорядження Кабміну від 13 вересня № 815-р "Деякі питання проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів".

У травні 2022 року Фонд на підставі рішення РНБО замінив "материнські" банки ПАТ "Промінвестбанк" та АТ "МР Банк" в реєстрі кредиторів на державу.

Нагадуємо:

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забезпечив перерахування 17 мільярдів гривень з рахунків російських банків, які ліквідуються, до спеціального фонду державного бюджету.