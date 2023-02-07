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Обмен старых ламп на LED стал доступен в городах и пгт

Вторник, 7 февраля 2023, 15:54 - Анастасия Жарикова

Программа замены ламп накаливания на LED заработала в городах и поселках городского типа, до этого она ограничивалась только областными центрами.

Об этом сообщили прессслужба "Дії" и Укрпочты.

"Уже с сегодняшнего дня, 7 февраля программа ЕС и Правительства по замене ламп накаливания на энергосберегающие реализуется дополнительно еще более чем в 1300 городских отделениях Укрпочты (без учета почти 900 отделений в областных центрах, где лампы можно обменять с 30 января)", - говорится в сообщении

Однако, в Днепропетровской и Донецкой областях услуга заработает с 9 февраля. К концу месяца лампы получат даже самые маленькие деревни.

Украинцы обменяли уже 1,4 млн. старых ламп на новые. Наиболее активно услугой пользуются в:

  • Киеве;
  • Днепре;
  • Львове.

Напоминаем:

За первую неделю работы программы обмена ламп накаливания на LED в отделениях "Укрпочты" украинцы обменяли первый миллион своих старых ламп.

Дія Укрпочта электроэнергия
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