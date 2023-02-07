Все разделы
Укр / Рус

Спрос на новые грузовики в январе в Украине уменьшился на четверть

Вторник, 7 февраля 2023, 13:47 - Алексей Павлыш

В январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих авто (грузовые и спец) - это почти на четверть меньше чем в декабре.

Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.

При этом отставание от показателя января 2022 года составило 26%.

Отмечается, что в этом сегменте лучший результат продемонстрировала марка Renault - 300 зарегистрированных авто.

На втором месте - Fiat (55 авто). Замыкает топ-3 Mercedez-Benz - 42 авто.

Также в топ-5 Ford (41 авто) и Volvo (39 авто).

Напомним:

В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто - это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.

Экономическая правда

авто
Материалы по теме
Российский авторынок в январе обвалился на 63% 6 февраля 2023, 19:50
Продажи электромобилей Tesla в Китае выросли на 18% в январе 3 февраля 2023, 12:30
"Киев Цифровой" интегрировался с "Дією": забрать эвакуированное авто будет проще 2 февраля 2023, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте