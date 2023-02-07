Спрос на новые грузовики в январе в Украине уменьшился на четверть
Вторник, 7 февраля 2023, 13:47 -
В январе 2023 года в Украине было зарегистрировано 703 новых коммерческих авто (грузовые и спец) - это почти на четверть меньше чем в декабре.
Об этом сообщает профильная ассоциация Укравтопром.
При этом отставание от показателя января 2022 года составило 26%.
Отмечается, что в этом сегменте лучший результат продемонстрировала марка Renault - 300 зарегистрированных авто.
На втором месте - Fiat (55 авто). Замыкает топ-3 Mercedez-Benz - 42 авто.
Также в топ-5 Ford (41 авто) и Volvo (39 авто).
Напомним:
В январе 2023 года украинцы приобрели и зарегистрировали около 3 тысяч новых легковых авто - это на 44% меньше по сравнению с январем 2022 года и на 23% меньше показателя предыдущего месяца.
Экономическая правда