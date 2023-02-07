Мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского – Филатов

Городской совет Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у бизнесмена Игоря Коломойского: впереди еще кассационный суд, но "аэропорт уже вырван из рук" Коломойского.

Об этом сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов.

"Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно - на "юриспруденции" Игоря Валерьевича, были полны скепсисом относительно этого результата.

Тогда все говорили, что надо ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь - после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и других странных чудес, мы выиграли это дело", - написал Филатов.

"Сейчас могу надеяться, что Коломойский больше не будет паразитировать на аэропорту города.

И хотя впереди еще кассационный суд, убежден, что наш аэропорт уже вырван из его рук", - добавил он.

Напомним: