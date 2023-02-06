Из-за погоды нагрузка на систему увеличится, возможны более длительные отключения – Yasno

Эта неделя, по прогнозам, будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что придется применять более длительные отключения.

Об этом заявил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Кваленко.

По его словам, на вторник Укрэнерго предоставил такие ограничения:

Киев: 1147 МВт в день и 768 МВт ночью,

Днепр: 1707 МВт в день и 1652 МВт на ночь.

"По прогнозам неделя будет холодной, поэтому нагрузка на энергосистему увеличится. Вполне вероятно, что коллегам придется применять более длительные отключения. Хотя генерация выросла, но и из-за морозов растет и потребление. Также сетевые ограничения НЭК не дают возможности системе работать полноценно.

Кроме того, снег и мороз могут быть причиной дополнительных аварий на линиях. Поэтому прошу осторожно пользоваться элетроприборами. В случае аварий обращайтесь в ОСМД или к коллегам из ОСР", - написал он.

Напомним:

Вследствие похолодания потребление в энергосистеме растет, а затем сохраняется дефицит электроэнергии - в Киевской и Одесской области применены аварийные отключения.