В Киеве и двух областях – аварийные отключения света, осуществляется импорт электричества

Вследствие похолодания потребление в энергосистеме растет, а затем сохраняется дефицит электроэнергии - в столице и двух областях применены аварийные отключения.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Кроме похолодания, на рост потребления электроэнергии в Украине влияет начало рабочей недели. "В стране сохраняется дефицит мощности, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы - пики потребления", - добавили в Укрэнерго.

Имеющийся объем производимой электроэнергии недостаточен для полноценного покрытия потребления. Произведенная электроэнергия распределяется на энергетическую и критическую инфраструктуру, а также на покрытие потребностей промышленности и населения. Кроме того, в Украину осуществляется импорт электроэнергии.

Ко всем облэнерго доведены лимиты потребления, на основе которых составляются графики плановых отключений. Превышение лимитов приводит к созданию аварийных ситуаций в энергосистеме, и для их предупреждения применяются аварийные отключения.

В результате масштабной аварии на подстанции "Укрэнерго" в Одессе и близлежащих районах продолжаются аварийные отключения. Из-за сетевых ограничений аварийные отключения применяются также в Киеве и в Киевской области.

Отмечается, что ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго работают над питанием потребителей Одессы по резервным схемам. Объекты критической инфраструктуры должны постепенно перейти на альтернативные источники питания, что позволит высвободить определенный объем мощности и направить его для бытовых потребителей.