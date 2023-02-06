Сейчас ноль желающих возглавить таможню – Арахамия

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Сейчас на должность нового главы таможни нет никаких фамилий - "сейчас таких кандидатов ноль". Об этом в интервью Forbes заявил глва фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. "Да, это (уволен уже шестой руководитель при каденции Зеленского - ред.) ужасная текучесть кадров. Концепция есть, она, кстати, близка к тому, что в свое время предлагал Максим Нефедов (первый руководитель Гостаможслужбы, который возглавлял орган в 2019-2020 годах после разделения ГФС - ред.) Это не о смене людей. На таможне есть несколько проекций, которые создают условия для существования коррупции. Основная - "договорняки" на местах. Я понимаю таможню в ее нынешнем состоянии как полностью феодальную структуру. То есть когда даже фигура начальника областной таможни не играет такой роли, как начальник смены. Поэтому изменить ситуацию можно только институционально", - сказал Арахамия. "Как? Варианты есть. В частности, чтобы растаможкой грузов занимался таможенник из другого региона. Например, груз пересекает границу во Львовской области, но проверкой занимается работник из Сум, который определяется системой случайным образом. Второе - на таможне есть аналог налоговой системы СМКОР. То есть существует whitelist операторов, поэтому можно определенные грузы пропускать значительно быстрее. Третий путь - сканеры. На практике мы видим, что они часто поломаны или их не хватает. Нужно, чтобы кто-то нес ответственность за отсутствие работающего сканера. Возможно, штрафами", - добавил он. На вопрос, почему предыдущего руководителя Демченко не уволили раньше, если еще полгода назад было понятно, что он принципиально не меняет состояние дел на таможне, Арахамия ответил:

"У него был "базовый иммунитет" после назначения. Это человек с чистой репутацией. Ранее он возглавлял пограничную службу. У меня нет данных, что он участвовал в каких-то схемах. Но для того, чтобы наводить порядок на таможне, недостаточно быть просто честным человеком".

По его словам, из руководства таможни уволены все, кто мог быть причастен к схемам.

"Но дело не в фамилиях. Основные коррупционные возможности существуют на низовых уровнях", - добавил нардеп.

На вопрос, какие фамилии есть на столе на должность нового главы таможни, председатель фракции "Слуга народа" ответил:

"Пока нет никаких. Более того, если обычно мы имеем много желающих, то сейчас таких кандидатов ноль".

Напомним:

Кабинет министров на заседании в среду, 1 февраля, признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей председателя Государственной таможенной службы (ГТС) на Вячеслава Демченко.

Таким образом правительство фактически уволило его с должности и.о. главы таможенной службы, до назначения на которую Демченко руководил Департаментом борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил ГТС.

Экономическая правда