В Раду внесли законопроекты по отмене налогов на ввоз беспилотников и тепловизоров
Пятница, 13 января 2023, 15:45 -
В парламент внесли законопроекты №8360 и №8361 по содействию ввозу и освобождению от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.
Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.
По его словам, народные депутаты будут просить рассмотреть соответствующие изменения по максимально быстрой процедуре.
Сейчас тексты проектов на сайте ВР отсутствуют.
Напомним:
Верховная Рада приняла за основу законопроекты №8286/8287 о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.
Экономическая правда