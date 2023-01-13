В Раду внесли законопроекты по отмене налогов на ввоз беспилотников и тепловизоров

В парламент внесли законопроекты №8360 и №8361 по содействию ввозу и освобождению от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров и приборов ночного видения.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram.

По его словам, народные депутаты будут просить рассмотреть соответствующие изменения по максимально быстрой процедуре.

Сейчас тексты проектов на сайте ВР отсутствуют.

Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроекты №8286/8287 о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия.

Экономическая правда