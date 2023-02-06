ЗАЭС: оккупанты похищают атомщиков, которые не хотят на них работать

Во временно оккупированном Энергодаре участились случаи похищений работников ЗАЭС, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Большое количество работников отказалась работать на станции после оккупации и сейчас на станции образовался дефицит работников, потому что ядерщиков не так много на рынке труда. Поэтому враг хочет "убедить" украинских энергетиков работать на россиян. Родственникам похищенных работников не сообщат, где их держат", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что ранее оккупанты заблокировали доступ на станцию почти 1500 украинским работникам ЗАЭС. Сейчас россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

"Также стоит отметить, что оккупанты продолжают блокаду Энергодара. Россияне держат жителей в городе ради того, чтобы использовать их, как живой щит. Выехать из города невозможно, россияне никого не выпускают.

По данным местных властей, в городе заблокировали около 10-15 тысяч местных из 53 тысяч, которые проживали до оккупации", - отмечает Центр национального сопротивления.

Экономическая правда