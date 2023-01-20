Оккупанты не могут запустить в работу ни одного энергоблока ЗАЭС – "Энергоатом"

Из-за отказа части украинского персонала Запорожской атомной электростанции сотрудничать с оккупантами, а также нехватки собственных кадров россияне не могут ни запустить, ни эксплуатировать энергоблоки станции.

Об этом заявили в "Энергоатоме".

"В кадровый дефицит россияне сами себя загнали, заблокировав доступ на станцию почти 1500 украинским работникам ЗАЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" или другим предприятием Росатома.

Чтобы улучшить собственное положение, захватчики ищут для ЗАЭС "новых" атомщиков на территории РФ и готовы расселять будущих работников в национализированные, а точнее - принудительно забраны, квартиры энергодарцев, которые выехали из оккупированного города", - рассказали в "Энергоатоме".

Кроме того, запустить блоки мешает и постепенная деградация специализированного оборудования, которую оккупанты "своим горе-руководством" вызвали из-за несоблюдения необходимого температурного режима.

При этом вокруг энергоблоков Запорожской АЭС и сухого хранилища отработанного ядерного топлива (СХОЯТ) оккупанты продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения.

"Такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все имеющиеся нормы ядерной и радиационной безопасности.

В очередной раз призываем мировое сообщество как можно быстрее способствовать выводу российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризировать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины! Это спасет мир не только от ядерной, но и от масштабной экологической катастрофы!", - заявили в украинской госкомпании.

Напомним:

После освобождения Запорожской АЭС и ее города-спутника Энергодара украинским спецназовцам понадобится минимум два месяца для обезвреживания всех взрывных устройств.

Экономическая правда