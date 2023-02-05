Малая приватизация: в феврале запланировано провести 50 аукционов

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Кабмин в рамках "малой приватизации" в феврале рассчитывает на проведение почти 50 аукционов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, передает "Укринформ".

"Почти 50 аукционов предусмотрены на февраль... Это объекты замороженного строительства, которые годами не были в эксплуатации, это производители металлопродукции, которые сейчас могут быть нужен для тех предприятий, которые занимаются релокацией и восстанавливают оборонное производство, это еще один спиртзавод на Буковине, это производственное оборудование, которое просто можно использовать для восстановления производства", - сказал Немчинов.

Министр Кабинета Министров также рассказал о том, что еще один порт готовится Фондом государственного имущества к приватизации.

Немчинов добавил, что в феврале средства должны поступить в бюджет от проектов, которые были реализованы в январе.

Напомним:

Морской порт "Усть-Дунайск" продали на аукционе во вторник, 17 января, за 201 миллион гривен - приватизация морского порта состоялась впервые в истории Украины.