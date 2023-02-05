Экспорт украинской агропродукции за январь сократился на 1,3 миллиона тонн

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Из-за блокирования россиянами "зернового коридора", путем искусственного замедления инспекции, экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Так, за январь 2023 года Украина экспортировала 5,5 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. А в рамках "зерновой инициативы" было отгружено только 3 млн тонн агропродукции, к примеру, сентябре-октябре экспорт с/х продукции "зерновым коридором" составлял около и более 4 млн тонн соответственно.

"В первый месяц нового года уменьшились поставки абсолютно всех с/х культур, в том числе и лидеров отгрузок: кукурузы и пшеницы. Кукурузы поехало на 700 тыс. тонн меньше - 2,6 млн тонн, а пшеницы - на 250 тыс. тонн - 1,3 млн тонн.

Всего в маркетинговом сезоне (июль 2022 - январь 2023) уже поехало 15,4 млн тонн кукурузы и 9,7 млн тонн пшеницы. Всего в сезоне отправлено 39,2 млн тонн зерновых и масличных", - говорится в сообщении.

За январь 2023 года было экспортировано:

подсолнечного масла - 347 млн тонн;

соевого масла - 26 тыс. тонн;

соевых бобов - 345 тыс тонн;

шрота - 36 тыс тонн;

семян подсолнечника - 190 тыс. тонн;

рапса - 186 тыс. тонн;

ячменя - 168,7 тыс. тонн.

Всего за 11 месяцев войны Украина отправила в другие страны 44,4 млн тонн агропродукции, из которой пшеницы - 9,9 млн тонн, кукурузы - 18,2 млн тонн.