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Экспорт украинской агропродукции за январь сократился на 1,3 миллиона тонн

Воскресенье, 5 февраля 2023, 12:20 - Игорь Пилипив
 
getty images

Из-за блокирования россиянами "зернового коридора", путем искусственного замедления инспекции, экспорт украинской агропродукции снизился за январь на 1,3 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

Так, за январь 2023 года Украина экспортировала 5,5 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки. А в рамках "зерновой инициативы" было отгружено только 3 млн тонн агропродукции, к примеру, сентябре-октябре экспорт с/х продукции "зерновым коридором" составлял около и более 4 млн тонн соответственно.

"В первый месяц нового года уменьшились поставки абсолютно всех с/х культур, в том числе и лидеров отгрузок: кукурузы и пшеницы. Кукурузы поехало на 700 тыс. тонн меньше - 2,6 млн тонн, а пшеницы - на 250 тыс. тонн - 1,3 млн тонн.

Всего в маркетинговом сезоне (июль 2022 - январь 2023) уже поехало 15,4 млн тонн кукурузы и 9,7 млн тонн пшеницы. Всего в сезоне отправлено 39,2 млн тонн зерновых и масличных", - говорится в сообщении. 

За январь 2023 года было экспортировано: 

  • подсолнечного масла - 347 млн тонн;
  • соевого масла - 26 тыс. тонн;
  • соевых бобов - 345 тыс тонн;
  • шрота - 36 тыс тонн;
  • семян подсолнечника - 190 тыс. тонн;
  • рапса - 186 тыс. тонн;
  • ячменя - 168,7 тыс. тонн.

Всего за 11 месяцев войны Украина отправила в другие страны 44,4 млн тонн агропродукции, из которой пшеницы - 9,9 млн тонн, кукурузы - 18,2 млн тонн.

Напомним:

В рамках "зерновой инициативы" 18 судов за неделю экспортировали 664 тысячи тонн продовольствия из портов Большой Одессы - это на треть меньше объемов экспорта за позапрошлую неделю. Сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов.

зепно экспорт Минагрополитики
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Экономическая правда
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