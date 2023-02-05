Финляндия планирует продлить срок эксплуатации АЭС Loviisa на 20 лет
Министерства экономики и занятости Финляндии рассматривает возможность продления на 20 лет срока эксплуатации атомной электростанции Loviisa компании Fortum.
Об этом сообщает Yle.
Ожидается, что правительство примет решение о продлении срока эксплуатации АЭС до 2050 года в течение нескольких недель.
В министерстве считают важным продолжение работы электростанции, несмотря на рост ветровой и солнечной энергии.
Два энергоблока АЭС были построены в 1978 и 1980 годах. Их текущие лицензии на эксплуатацию заканчиваются в 2027 и 2030 годах.
Сейчас на электростанцию Loviisa приходится почти 10% производства электроэнергии в Финляндии.
По мнению чиновников, сохранение атомной энергетики позволит сбалансировать энергосистему страны в условиях развития ветровой и солнечной генерации, которые зависят от погоды.
Напомним:
В Финляндии в прошлом году удалось увеличить ветроэнергетические мощности на 75%.