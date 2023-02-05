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Финляндия планирует продлить срок эксплуатации АЭС Loviisa на 20 лет

Воскресенье, 5 февраля 2023, 10:40 - Игорь Пилипив
 
getty images

Министерства экономики и занятости Финляндии рассматривает возможность продления на 20 лет срока эксплуатации атомной электростанции Loviisa компании Fortum.

Об этом сообщает Yle.

Ожидается, что правительство примет решение о продлении срока эксплуатации АЭС до 2050 года в течение нескольких недель.

В министерстве считают важным продолжение работы электростанции, несмотря на рост ветровой и солнечной энергии.

Два энергоблока АЭС были построены в 1978 и 1980 годах. Их текущие лицензии на эксплуатацию заканчиваются в 2027 и 2030 годах.

Сейчас на электростанцию Loviisa приходится почти 10% производства электроэнергии в Финляндии.

По мнению чиновников, сохранение атомной энергетики позволит сбалансировать энергосистему страны в условиях развития ветровой и солнечной генерации, которые зависят от погоды. 

Напомним:  

В Финляндии в прошлом году удалось увеличить ветроэнергетические мощности на 75%.

Финляндия АЭС энергетика
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