Критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению

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В Одессе удалось подключить критическую инфраструктуру города к энергоснабжению, после двух масштабных аварий на подстанциях НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщил председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в медиацентре Одессы.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения" - отметил Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, что вместе с операторами "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, другими службами отрабатывается возможность подключения критической инфраструктуры к автономным источникам. Это позволит освободить мощность, которую смогут передать потребителям в городе и области.

По его словам начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, которые питают Одессу и область подверглись повреждениям. По несколько атак произошло на каждую из этих подстанций. Вследствие этого сильно снизилась надежность питания региона.

Сейчас Укрэнерго фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Напомним: