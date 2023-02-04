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Критическую инфраструктуру в Одессе подключили к электроснабжению

Суббота, 4 февраля 2023, 18:00 - Экономическая правда
 
getty images

В Одессе удалось подключить критическую инфраструктуру города к энергоснабжению, после двух масштабных аварий на подстанциях НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщил председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге в медиацентре Одессы.

"Сейчас запитана критическая инфраструктура города, в частности системы водоснабжения, водоотведения, теплообеспечения" - отметил Владимир Кудрицкий.

Он также добавил, что вместе с операторами "ДТЭК Одесские электросети", Минэнерго, другими службами отрабатывается возможность подключения критической инфраструктуры к автономным источникам. Это позволит освободить мощность, которую смогут передать потребителям в городе и области.

По его словам начиная с 10 октября и особенно в последние два месяца все три подстанции, которые питают Одессу и область подверглись повреждениям. По несколько атак произошло на каждую из этих подстанций. Вследствие этого сильно снизилась надежность питания региона. 

Сейчас Укрэнерго фокусируется на восстановлении одной из подстанций Одесской области.

Напомним:

Из-за сложной ситуации со светом в Одесской области Премьер-министр поручил создать круглосуточный правительственный штаб во главе с министром энергетики, в город направили все мощные генераторы, которые есть в наличии в Минэнерго и газотурбинную электростанцию.

На одном из объектов НЭК "Укрэнерго" произошла вторая за сутки масштабная авария, сейчас Одесса и часть Одесского района временно обесточены.

Укрэнерго электроэнергия Одесса
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