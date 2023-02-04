Суд разрешил Meta приобрести VR-фирму Within, не найдя признаков возможного монополизма

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Суд США отклонил запрос Федеральной торговой комиссии запретить Meta Platforms покупать производителя контента виртуальной реальности Within Unlimited, отклонив беспокойство регулятора, что сделка уменьшит конкуренцию в новом рынке.

Об этом сообщает Reuters.

Федеральная комиссия пыталась исключить относительно небольшую сделку для Meta, объясняя это компания, которая владеет Facebook и Instagram, пытается убрать будущих конкурентов для доминирования на рынке виртуальной и дополненной реальности.

Судья Эдвард Давила из окружного суда США Северного округа Калифорнии заявил, что ФТК не смогла доказать, что Meta вышла бы на рынок для создания специального фитнес-контента, если бы не смогла купить Within.

Постановление было вынесено в закрытом виде в начале этой недели. Версия, опубликованная в пятницу вечером, была отредактирована.

Отмечается, что Марк Цукерберг в суде уверял, что владение Within "не столь критично" для амбиций Meta.

ФТК подала в суд на Meta в июле, чтобы прекратить сделку Within, попросив судью вынести предварительный судебный запрет, заявив, что "кампания Meta по покорению VR" началась в 2014 году, когда она приобрела Oculus, производителя VR-гарнитур.