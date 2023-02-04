Суд разрешил Meta приобрести VR-фирму Within, не найдя признаков возможного монополизма
Суд США отклонил запрос Федеральной торговой комиссии запретить Meta Platforms покупать производителя контента виртуальной реальности Within Unlimited, отклонив беспокойство регулятора, что сделка уменьшит конкуренцию в новом рынке.
Об этом сообщает Reuters.
Федеральная комиссия пыталась исключить относительно небольшую сделку для Meta, объясняя это компания, которая владеет Facebook и Instagram, пытается убрать будущих конкурентов для доминирования на рынке виртуальной и дополненной реальности.
Судья Эдвард Давила из окружного суда США Северного округа Калифорнии заявил, что ФТК не смогла доказать, что Meta вышла бы на рынок для создания специального фитнес-контента, если бы не смогла купить Within.
Постановление было вынесено в закрытом виде в начале этой недели. Версия, опубликованная в пятницу вечером, была отредактирована.
Отмечается, что Марк Цукерберг в суде уверял, что владение Within "не столь критично" для амбиций Meta.
ФТК подала в суд на Meta в июле, чтобы прекратить сделку Within, попросив судью вынести предварительный судебный запрет, заявив, что "кампания Meta по покорению VR" началась в 2014 году, когда она приобрела Oculus, производителя VR-гарнитур.
Напомним:
Акции Meta Platforms - материнской компании Facebook - взлетели более чем на 20%, на пути к наибольшему росту за последние 10 лет, после успешного квартального отчета и объявления Марком Цукербергом о планах сделать компанию более экономной и эффективной.