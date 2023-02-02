Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності"

Акції Meta Platforms - материнської компанії Facebook - злетіли більш ніж на 20%, на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років, після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною і ефективною.

Про це пише Bloomberg.

"Акції зросли в ході торгів після закриття нью-йоркських ринків у середу. Якщо зростання збережеться, це буде найбільший внутрішньоденний стрибок з липня 2013 року.

Цукерберг, який провів минулий рік, обіцяючи далеке майбутнє в метавсесвіті, був більше зосереджений на нагальних проблемах, таких як надсилання користувачам найактуальніших відео в потрібний час, і отримання значного прибутку від продуктів для обміну повідомленнями. Він назвав 2023 рік "Роком ефективності", - пише агентство.

"Ми працюємо над спрощенням нашої організаційної структури та усуненням деяких рівнів середнього менеджменту, щоб швидше приймати рішення, а також над розгортанням інструментів штучного інтелекту, щоб допомогти нашим інженерам бути більш продуктивними", - сказав Цукерберг під час телефонної розмови з інвесторами.

У четвертому кварталі продажі компанії впали на 4% до $32,2 млрд, що стало третім періодом зниження поспіль.

Незважаючи на це, загальна сума перевершила оцінки аналітиків, а Meta прогнозує дохід від $26 млрд до $28,5 млрд за перший квартал, що відповідає середньому прогнозу на рівні $27,3 млрд.

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Аналітики прогнозують, що Meta повернеться до зростання після поточного періоду.

"Meta, акції якої цього року зросли на 27%, перебуває на підйомі після найгіршого року для її акцій в історії. Компанія зіткнулася зі зниженням попиту з боку рекламодавців через слабкість економіки в цілому, а також зміну правил конфіденційності на iPhone від Apple Inc, що ускладнило для Meta можливість пропонувати таргетовану рекламу.

У листопаді Meta скоротила 11 000 робочих місць, або 13% робочої сили, що стало першим в її історії великим звільненням", - нагадує Bloomberg.

Крім цього, Цукерберг витратив десятки мільярдів доларів на створення метавсесвіту. Ці зусилля все ще перебувають на ранніх стадіях, а це означає, що значна частина інвестицій не принесе негайного прибутку.

Економічна правда