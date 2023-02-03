Минобороны согласовало место для сервисного центра Bayraktar в Украине

В Минобороны согласовали местонахождение центра для обслуживания беспилотников Bayraktar.

Об этом рассказал начальник Главного управления земель обороны и фондов Минобороны Борис Закутний в интервью АрмияInform.

По его словам, Главное управление осуществляет общую организацию и координацию работы по строительству и обустройству Совместного учебно-испытательного сервисного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации, обучения персонала, связанного с эксплуатацией БПЛА Bayraktar.

"На этом этапе я четко могу говорить, что этот проект уже имплементирован в украинское законодательство, ведь работе предшествовало заключение Меморандума о сотрудничестве между Минобороны и компанией Baykar Makina.

А недавно мы провели ряд совещаний с инвесторами и всеми заинтересованными сторонами, в ходе которых согласовано место расположения Центра и разработан проект Дорожной карты по передаче в пользование земельного участка и урегулированию вопросов дальнейшего совместного использования аэродрома", – резюмировал Закутний.

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