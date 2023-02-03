Украинцы за три дня обменяли более 750 тысяч ламп накаливания на LED
За первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.
Он напомнил, что программа обмена старых ламп на энергосберегающие стартовала благодаря поддержке Евросоюза.
Заказать услугу можно как в отделении Укрпочты, так и в приложении "Дія".
"На следующей неделе еще 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям Укрпочты", – добавил Шмигаль.
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Напоминаем:
После старта программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы украинцы в первый день заказали на обмен уже более 300 тысяч ламп через Дію.