Украинцы за три дня обменяли более 750 тысяч ламп накаливания на LED

За первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он напомнил, что программа обмена старых ламп на энергосберегающие стартовала благодаря поддержке Евросоюза.

Заказать услугу можно как в отделении Укрпочты, так и в приложении "Дія".

"На следующей неделе еще 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям Укрпочты", – добавил Шмигаль.

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