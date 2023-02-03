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Украинцы за три дня обменяли более 750 тысяч ламп накаливания на LED

Пятница, 3 февраля 2023, 13:32

За первые три дня программы по обмену ламп накаливания на LED-лампы в отделениях Укрпочты украинцы обменяли более 750 тысяч штук.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он напомнил, что программа обмена старых ламп на энергосберегающие стартовала благодаря поддержке Евросоюза.

Заказать услугу можно как в отделении Укрпочты, так и в приложении "Дія".

"На следующей неделе еще 6 млн ламп будут распределены между городами районного значения. А до конца февраля воспользоваться услугой смогут и жители отдаленных сел благодаря передвижным отделениям Укрпочты", – добавил Шмигаль.

Читайте также: Программа заработает с 1 февраля: как бесплатно заменить лампы накаливания на LED-лампы

Напоминаем:

После старта программы обмена ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы украинцы в первый день заказали на обмен уже более 300 тысяч ламп через Дію.

энергетика электроэнергия Укрпочта Шмыгаль ЕС
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