За один день в Дії замовили 300 тисяч LED-ламп для обміну

Після старту програми обміну ламп розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи українці у перший день замовили на обмін уже понад 300 тисяч ламп через Дію.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, 30 мільйонів таких ламп уже закуплені ЄС, ще 5 мільйонів очікується від Франції.

"Попередню заявку на обмін можна подати через Дію або просто обміняти старі лампи на нові у відділеннях Укрпошти. Українці замовили на обмін уже понад 300 тисяч енергоощадних ламп через Дію", – розповів Шмигаль.

Зараз послуга доступна в обласних центрах (крім тимчасово окупованих Донецька, Луганська, Сімферополя та міста Севастополя), а також в містах: Кривий Ріг, Краматорськ та Покровськ.

Під час другого етапу програма обміну ламп запрацює в райцентрах, а до кінця лютого - в селах.

До обміну приймаються справні лампи розжарювання. Обмін буде відбуватись у два способи - з попереднім замовленням і без нього. Інструкція, як це зробити - за посиланням https://svitlo.diia.gov.ua.

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Завдяки масовій заміни старих ламп на енергоощадні споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на українську енергосистему знизиться на 7-10%, кажуть в Мінекономіки.

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Нагадуємо:

Українці з 30 січня можуть обміняти 5 старих ламп розжарювання на стільки ж LED-ламп.