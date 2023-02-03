Меньший урожай в этом году обойдется экономике в 0,6% ВВП – НБУ

Из-за прогнозируемых меньших объемов урожая в 2023 году, ВВП Украины понесет потери около 0,6 процентных пункта.

Об этом идет речь в Инфляционном отчете НБУ.

В Нацбанке объясняют, что влажная погода и дефицит электроэнергии, необходимой для сушки зерна, в конце 2022 года задержали уборку кукурузы. Почти 20% культуры на начало 2023 все еще оставалось на полях.

Это может задержать подготовку земель и уменьшить площади посевов яровых культур под урожай 2023 года.

"Вместе с сохранением высоких рисков безопасности это обусловит уменьшение обработанных площадей и меньшие объемы урожая в 2023 году, что будет иметь около 0.6 в. п. отрицательного вклада в изменение реального ВВП", – говорится в отчете.

Кроме того, снижение экспортных поступлений аграриев и соответственно ухудшение их финансового состояния будет ограничивать наращивание выпуска сельскохозяйственной продукции и в последующие годы из-за вероятного недоинвестирования в оборудование, средства защиты растений и удобрения.

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В Национальном банке ожидают, что общий урожай зерновых в этом году в Украине будет на 15% меньше, чем в 2022-м.