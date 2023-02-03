Союзники Украины подталкивают МВФ к одобрению кредитной программы на $14-16 миллиардов – FT

Союзники Украины подталкивают МВФ к завершению планов по многомиллиардной программе кредитования, поскольку они стремятся укрепить финансы разрушенной войной страны.

Об этом пишет Financial Times.

Представители фонда планируют встретиться с украинскими чиновниками в Варшаве в середине февраля, чтобы продолжить переговоры по кредиту, который может составлять от 14 до 16 миллиардов долларов, сообщили изданию источники, знакомые с ходом переговоров.

Цель - завершить переговоры до весны.

"Украина заявила, что в этом году она сталкивается с дефицитом бюджета в размере 38 млрд долларов, тогда как Всемирный банк подсчитал, что более половины ее энергетической инфраструктуры было разрушено в результате российских атак, что усиливает давление на экономику страны.

Чтобы покрыть дефицит финансирования, ЕС предложил 18 млрд евро в пакете, согласованном между странами-членами в декабре. Но блок и другие основные партнеры Киева хотят, чтобы международные кредиторы ускорили свои усилия по оказанию дальнейшей поддержки", - напоминает FT.

"Ожидается, что другие международные доноры, включая другие страны G7 и международные финансовые учреждения, покроют остальные финансовые потребности", - сказал Валдис Домбровскис, исполнительный вице-президент Европейской комиссии, во время встреч в Киеве.

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Он сказал FT, что программа МВФ для Украины будет иметь "определенный сигнальный эффект", который "может повлечь дальнейшую донорскую поддержку". Он добавил, что чем быстрее поступит кредит, тем лучше.

"Это не те обстоятельства, при которых МВФ обычно предоставляет кредиты, поэтому положительным шагом является то, что они действительно работают над надлежащей программой выделения средств", - добавил Домбровскис.

США также настаивают на том, чтобы МВФ как можно быстрее предоставил Украине новую финансовую помощь. "Министерство финансов США поощряет МВФ и Украину как можно быстрее начать совместную работу с целью согласования программы", - заявили в четверг в Министерстве финансов США.

Напомним:

Министерство финансов рассчитывает, что Украина получит финансирование по новой программе Международного валютного фонда со второго квартала текущего года.

МВФ изучает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов, который поможет покрыть потребности страны и станет катализатором для увеличения международного финансирования.

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Экономическая правда