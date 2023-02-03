Цукерберг за день заработал рекордные $12,5 миллиарда за день

Состояние основателя и руководителя Meta Марка Цукерберга подскочило на 12,5 млрд долл в четверг, что стало самым большим однодневным ростом его состояния.

Об этом сообщает Bloomberg.

Цукерберг оправляется от худшего года для своего бизнеса, когда его состояние упало после пика в 142 миллиарда долларов в сентябре 2021 года. В 2022 году у него было несколько ежедневных взлетов и падений: в феврале он потерял 31 млрд долл за день, затем заработал 11 млрд долл в апреле, а в октябре потерял еще 11 млрд долл после очередного разочаровывающего отчета о прибыли Meta.

Сейчас состояние Цукерберга составляет 69,8 млрд долл, что делает его 13 самым богатым человеком в мире, свидетельствует Индекс миллиардеров Bloomberg. Он опередил, среди других миллиардеров, индийца Гаутама Адани.

Инвесторы обрадовались после последних финансовых результатов Meta. В частности, Цукерберг заявил, что ноябрьское сокращение 11 тысяч рабочих мест, или 13% рабочей силы, было "только началом" его планов по оптимизации.

На этой неделе компания также победила в суде против Федеральной торговой комиссии заблокировать выкуп компанией стартапа в сфере виртуальной реальности.

В четверг Meta акции выросли на 23,3%, присоединившись к ряду других технологических компаний, акции которых взлетели в цене.