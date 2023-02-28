Газ на украинском рынке подешевел до минимума за последние 1,5 года

Цены на природный газ на украинском рынке на аукционе во вторник, 28 февраля, впервые за 1,5 года упали ниже 20 тысяч долларов на кубический метр.

Об этом свидетельствуют Котировки Natural gas ExPro.

ЧАО "Укрнафта" на аукционе на Украинской энергетической бирже во вторник продало

10 млн куб м ресурса марта по цене 16 250 грн/тыс куб м (без НДС) або 19 500 грн/тыс куб м (с НДС).

Ресурс марта во вторник торговался по ценах 19 500 – 20 500 грн/тыс куб м, то есть в середнем на 350 грн ниже, чем в понедельник.

Основной причиной снижения цен в Expro называют профицыт ресурса на рынке. В результате войны потребление газа в Украине заметно снизилось, поэтому спрос остается ограниченным. Также снижению потребления газа способствует теплая зима.

Тем не менее, выход "Укрнафты" на рынок с продажей природного газа привел к увеличению поставок на рынке. Компания продает ресурс как для трейдеров, так и для конечных потребителей.