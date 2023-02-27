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Укрзализныця подписала прямой договор на поставку газа: только в марте сэкономит 47 млн

Понедельник, 27 февраля 2023, 20:13 - Анастасия Жарикова

АО "Укрзализныця" и ПАО "Укрнафта" в понедельник, 27 февраля, подписали прямой договор на поставку газа.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

АО "Укрзализныця" продолжает реализацию политики перехода на закупку энергоносителей у производителей для получения наиболее выгодной цены. Прямые контракты уже работают по получению электроэнергии и горючего. Теперь к ним добавился еще и газ", - говорится в сообщении.

По указанному договору добытчик будет поставлять газ по цене, которая на 23% меньше текущей, полученной от трейдеров на открытом и конкурентном аукционе.

"Полученная на закупке газа экономия только в марте составит 47 млн. грн. Это деньги, которые будут использоваться для преодоления последствий российской агрессии", – сообщил член правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

В компании добавили, что постоянно изучается возможность заключения прямых контрактов с другими производителями и поставщиками продукции, необходимой для бесперебойной работы железнодорожной отрасли.

Напоминаем:

Глава "Укрзализныци" Александр Камышин подает в отставку - возглавит офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Укрзализныця Укрнафта газ железная дорога
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