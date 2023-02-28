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БЭБ арестовало более 450 автомобилей дистрибьютора табачных изделий "Тедис"

Вторник, 28 февраля 2023, 17:27 - Анастасия Жарикова

Бюро экономической безопасности арестовало более 450 автомобилей одного из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции для возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица данного общества в 2020-2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.

На самом деле ни одной продажи табачных изделий этим компаниям не производилось. Реализация происходила вне учета за наличные, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли.

Для утаивания таких хозяйственных операций компания не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО "Тедис Украина" - одном из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

"Таким образом, компания умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 270 млн грн", - отметили в Бюро.

Анализируя хозяйственную деятельность компании-дистрибьютора, согласно сведениям Единого государственного реестра транспортных средств, в собственности общества находятся более 450 автомобилей.

Вероятно, эти авто были приобретены в результате умышленного уклонения от уплаты налогов, то есть приобретенные противоправным путем, и использовались для транспортировки упомянутых табачных изделий.

"С целью сохранения вещественных доказательств и предотвращения противоправных действий с транспортными средствами, а в дальнейшем обеспечение возмещения нанесенного государству ущерба, детективы БЭБ направили ходатайство об аресте движимого имущества дистрибьютора, которое суд удовлетворил", - добавили в БЭБ.

Напоминаем:

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производители табачных изделий "Филипп Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.

Экономическая правда

БЭБ табачные изделия налоги акциз
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