БЭБ арестовало более 450 автомобилей дистрибьютора табачных изделий "Тедис"

Бюро экономической безопасности арестовало более 450 автомобилей одного из крупнейших дистрибьюторов табачной продукции для возмещения нанесенного государству ущерба в сумме 270 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица данного общества в 2020-2021 годах документально оформили продажу табачных изделий в адрес ряда предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн.

На самом деле ни одной продажи табачных изделий этим компаниям не производилось. Реализация происходила вне учета за наличные, в т.ч. через сеть магазинов розничной торговли.

Для утаивания таких хозяйственных операций компания не отражала их в бухгалтерском учете и финансовой отчетности предприятия.

По данным источников ЭП в правоохранительных органах, речь идет о ООО "Тедис Украина" - одном из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий в Украине.

"Таким образом, компания умышленно уклонилась от уплаты налога на прибыль и акцизного налога, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 270 млн грн", - отметили в Бюро.