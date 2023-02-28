Офис ОЭСР в Киеве откроется в марте

Офис Организации экономического сотрудничества и развития начнет свою работу в Киеве с 1 марта.

Об этом заявил генсекретарь ОЭСР Матиас Корман в ходе совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Интерфакс-Украина.

"Я могу подтвердить, что начиная с завтрашнего дня откроется официальный Офис нашего представительства в Киеве", - заявил Корман и поблагодарил посольство Словакии за предоставление помещений для офиса.

Также Корман поблагодарил Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию за финансовую поддержку для создания этого офиса.

"Сотрудники нашего офиса будут сотрудничать с вашим правительством по разработке программы для Украины в рамках ОЭСР, чтобы мы могли помочь вам достичь всех приоритетов, которые поставлены в рамках программы реформ вашего правительства по стандартам и принципам ОЭСР, как будущему члену этой организации", - отметил генсек Организации.

Как ранее сообщалось, в октябре Организация экономического сотрудничества и развития рассмотрела заявку Украины на вступление и начинает обсуждение.

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