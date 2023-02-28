Офис ОЭСР в Киеве откроется в марте
Офис Организации экономического сотрудничества и развития начнет свою работу в Киеве с 1 марта.
Об этом заявил генсекретарь ОЭСР Матиас Корман в ходе совместного брифинга с премьер-министром Денисом Шмыгалем, передает Интерфакс-Украина.
"Я могу подтвердить, что начиная с завтрашнего дня откроется официальный Офис нашего представительства в Киеве", - заявил Корман и поблагодарил посольство Словакии за предоставление помещений для офиса.
Также Корман поблагодарил Польшу, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию за финансовую поддержку для создания этого офиса.
"Сотрудники нашего офиса будут сотрудничать с вашим правительством по разработке программы для Украины в рамках ОЭСР, чтобы мы могли помочь вам достичь всех приоритетов, которые поставлены в рамках программы реформ вашего правительства по стандартам и принципам ОЭСР, как будущему члену этой организации", - отметил генсек Организации.
Как ранее сообщалось, в октябре Организация экономического сотрудничества и развития рассмотрела заявку Украины на вступление и начинает обсуждение.
Напоминаем:
Кабинет министров на заседании 27 января поддержал проект закона о ратификации соглашения с Организацией экономического сотрудничества и развития, что позволит запустить в Украине Офис ОЭСР.