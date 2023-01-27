Відкриття Офісу ОЕСР в Україні: уряд подав законопроєкт до Ради

Кабінет міністрів на засіданні 27 січня підтримав проєкт закону про ратифікацію угоди з Організацією економічного співробітництва та розвитку, що дозволить запустити в Україні Офіс ОЕСР.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Як нагадав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, ОЕСР була створена після Другої світової війни та допомагала втілювати План Маршалла для відбудови Європи. Україна також розраховує, що Організація відіграватиме одну з ключових ролей у стратегії відновлення.

Відтак у п’ятницю Кабмін схвалив та подав до парламенту законопроєкт, який дозволить створити Офіс ОЕСР в Україні. Він спрямований на врегулювання питань, що виникають у звʼязку із створенням та належним функціонуванням Офісу, і дозволить поглибити практичне співробітництво між Україною та ОЕСР, зауважив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

"Ми передали заявку про вступ в організацію ще влітку минулого року. Півтора місяця тому ми домовилися з головою ОЕСР Матіасом Корманом про відкриття офісу в Києві. Тепер робимо крок з нашого боку, аби втілити цю домовленість", – заявив Шмигаль.

Нагадуємо:

У жовтні Організація економічного співробітництва та розвитку розглянула заявку України на вступ та розпочинає обговорення.