Швеция предоставит Украине $30 миллионов на поддержку энергетики

Швеция сделает вклад в Фонд энергетической поддержки Украины объемом 30 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики по итогам встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с вице-премьер-министром Швеции Эббой Буш.

Кроме того, отмечается, что Швеция выделит средства на поддержку миссии МАГАТЭ, которая сейчас работает на всех украинских атомных станциях.

"Это также важно, чтобы наблюдатели имели возможность фиксировать влияние российских атак на нашу энергетическую систему, а также ядерную и радиационную безопасность", - пояснил Галущенко.

Фонд поддержки энергетики Украины создан в прошлом году при Секретариате Энергетического сообщества.

Напоминаем:

Минэнерго одобрило запросы от 30 энергетических компаний на закупку необходимого оборудования на более 107 миллионов евро.