Міненерго схвалило заявки 30 компаній на закупівлю обладнання на 107 мільйонів євро

Міненерго схвалило запити від 30 енергетичних компаній на закупівлю необхідного обладнання на понад 107 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Заступник міністра енергетики Фарід Сафаров під час Конференції для потенційних постачальників енергетичного обладнання, необхідного для проведення аварійних ремонтів української енергосистеми розповів про роботу Фонду енергетичної підтримки України та проведення процедури закупівель.

"Міненерго тісно співпрацює з міжнародними партнерами для залучення максимальної допомоги українському енергосектору, об’єкти якого росія щоденно обстрілює ракетами, дронами та артилерією. Одним з таких механізмів є Фонд енергетичної підтримки України, який був створений при Секретаріаті Енергетичного Співтовариства", - наголосив він.

Робоча група при Міненерго вже схвалила запити 30 енергокомпаній в рамках Фонду енергетичної підтримки України на закупівлю необхідного обладнання орієнтовною вартістю понад 107 мільйонів євро.

Сафаром також закликав українські компанії брати активнішу участь у процедурах закупівель та підтримувати таким чином не тільки енергетичний сектор, а й економіку країни в цілому.

Нагадуємо:

Енергетичний холдинг ДТЕК закликав міжнародні фінансові організації відкрити доступ до кредитування приватним українським енергетичним компаніям для закупівлі обладнання, необхідного для ремонту інфраструктури.