Сумма банковских вкладов украинцев в январе сократилась на 10 миллиардов – Фонд гарантирования

Общая сумма вкладов физлиц (в том числе физлиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов по состоянию на 1 февраля составила 1,041 трлн грн - это почти на 10 млрд грн меньше, чем в начале января.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, из общей суммы вкладов физлиц на начало февраля 2023 года:

вклады в национальной валюте - 634,7 млрд грн;

вклады в иностранной валюте - 406,5 млрд грн.

"Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2023 года составила 3,%, а сумма их вкладов составила 112,9 млрд грн (10,8% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года)", - говорится в сообщении.

В Фонде напомнили, что с 13 апреля 2022 года, на время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия, на вклады физлиц (в т.ч. ФЛП) в банках-участниках Фонда распространяются 100% гарантии.

После завершения трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс грн.

По состоянию на 1 февраля 2023 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.