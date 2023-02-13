Сумма вкладов физлиц в банках превысила 1 триллион – Фонд гарантирования
Общая сумма вкладов физических лиц в банках - участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) по состоянию на 1 января составила 1,05 трлн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
При этом за декабрь 2022 года этот показатель увеличился на 58,4 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физлиц на начало января 2023 года:
- вклады в национальной валюте - 654 млрд грн (+42,2 млрд грн за декабрь);
- вклады в иностранной валюте - 397,5 млрд грн (+16,2 млрд грн за декабрь).
Соотношение гривневых вкладов к валютным в течение 2022 года почти не изменилось: соответственно 62,6% и 37,4% в начале года против 62,2% и 37,8% в конце.
"Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 января 2023 года составила 3,0%, а сумма их вкладов составила 118,8 млрд грн (11,3% от общей суммы вкладов). Вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года", - говорится в сообщении.
"В 2022 году, как и в 2021 и 2020 годах, зафиксировано увеличение суммы вкладов граждан в банках-участниках Фонда. Если сравнивать с показателем, который мы имели на 1 января 2022 года (675,6 млрд грн), то годовой прирост составил 375,9 млрд грн или 55,6%.
Есть несколько факторов, которые обусловили этот рост. Во-первых, с 13 апреля 2022 года "Ощадбанк" стал участником Фонда и это добавило к нашей отчетности 129,7 млрд грн. Второй фактор - переоценка гривневого эквивалента валютных вкладов вследствие роста курса иностранной валюты (+95,5 млрд грн).
Но самое главное - мы фиксируем реальное увеличение остатков средств на счетах физлиц и ФЛП (+150,7 млрд грн). При этом реальный рост гривневых вкладов составил +139,2 млрд грн, а валютных составил +11,5 млрд грн", - пояснила заместитель директора-распорядителя Фонда Ольга Билай.
По состоянию на 1 января 2022 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 67 банков.
Экономическая правда