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Nissan повысил свои цели по продажам электромобилей по всему миру

Понедельник, 27 февраля 2023, 12:05 - Алексей Павлыш

Японский автопроизводитель Nissan Motor в понедельник повысил свои цели по продажам электромобилей и заявил, чтобы увеличит производство силовых агрегатов в США, поскольку стремится наверстать упущенное в сегменте, где доминирует Tesla.

Об этом пишет Reuters.

"Японский автопроизводитель был пионером в отрасли электромобилей со своим электромобилем Leaf, но боролся вместе со многими традиционными автопроизводителями перед лицом растущей конкуренции со стороны более ловких новых участников.

Nissan теперь стремится, чтобы к 2030 финансовому году доля электрифицированных транспортных средств, которые включают его передовые гибридные электромобили, составила более 55% мировых продаж, по сравнению с предыдущей целью в 50%", - добавляет агентство.

К этому году автопроизводитель планирует выпустить 27 новых электрифицированных автомобилей, 19 из которых будут полностью аккумуляторными - по сравнению с предыдущим планом в 23 электромобиля, в том числе 15 полностью аккумуляторных электромобилей.

В дополнение к производству электромобилей на заводе в штате Теннесси, Nissan планирует строить электропоезда на заводе в Дечерде в том же штате.

Напомним:

Nissan Motor и Renault заявили, что инвестируют 600 миллионов долларов в производство шести новых моделей в Индии - одном из трех рынков, на которых оба автопроизводителя планируют тесно координировать в рамках обновленного альянса.

Экономическая правда

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