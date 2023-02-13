Nissan и Renault инвестируют $600 миллионов в производство 6 новых моделей в Индии
Nissan Motor и Renault заявили, что инвестируют 600 миллионов долларов в производство шести новых моделей в Индии - одном из трех рынков, на которых оба автопроизводителя планируют тесно координировать в рамках обновленного альянса.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что этот шаг поможет решить проблему падения долей японских и французских компаний на рынке, что приобретает все большее глобальное значение.
"Эти инвестиции очень важны не только для продуктов, но и для технологий, таких как электромобили, чтобы действительно захватить растущий индийский рынок, который является третьим крупнейшим в мире, а также использовать Индию как базу для экспорта", - заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.
В своем заявлении обе компании сообщили, что каждая из них будет производить в Индии по три новые модели, которые будут построены на общих платформах - компонентах и инженерных разработках, которые могут быть общими для различных дизайнов.
Две модели будут электромобилями (EV), первыми в Индии, а другие - спортивными внедорожниками.
Все они будут производиться на автозаводе, которым компании совместно владеют в Ченнаи, на юге Индии, где работают неполностью занятые работники. Там же находится центр исследований и разработок.
В 2022 году обе компании вместе имели около 3% индийского рынка. В отличие от Nissan, Renault не имеет значительного присутствия в Китае, США и Японии, что повышает ставки на ее успех в Индии.
По данным S&P Global Mobility, продажи в Индии в прошлом году выросли на 23% до 4,4 миллиона автомобилей, обогнав японский рынок.
Завод в Ченнаи может производить около 500 тыс автомобилей в год, но в прошлом году Renault продала в Индии лишь 87 тыс автомобилей, а Nissan - 35 тыс.
Экономическая правда