Nissan и Renault инвестируют $600 миллионов в производство 6 новых моделей в Индии

Nissan Motor и Renault заявили, что инвестируют 600 миллионов долларов в производство шести новых моделей в Индии - одном из трех рынков, на которых оба автопроизводителя планируют тесно координировать в рамках обновленного альянса.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что этот шаг поможет решить проблему падения долей японских и французских компаний на рынке, что приобретает все большее глобальное значение.

"Эти инвестиции очень важны не только для продуктов, но и для технологий, таких как электромобили, чтобы действительно захватить растущий индийский рынок, который является третьим крупнейшим в мире, а также использовать Индию как базу для экспорта", - заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.

В своем заявлении обе компании сообщили, что каждая из них будет производить в Индии по три новые модели, которые будут построены на общих платформах - компонентах и инженерных разработках, которые могут быть общими для различных дизайнов.

Две модели будут электромобилями (EV), первыми в Индии, а другие - спортивными внедорожниками.

Все они будут производиться на автозаводе, которым компании совместно владеют в Ченнаи, на юге Индии, где работают неполностью занятые работники. Там же находится центр исследований и разработок.