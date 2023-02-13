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Nissan и Renault инвестируют $600 миллионов в производство 6 новых моделей в Индии

Понедельник, 13 февраля 2023, 12:13 - Алексей Павлыш

Nissan Motor и Renault заявили, что инвестируют 600 миллионов долларов в производство шести новых моделей в Индии - одном из трех рынков, на которых оба автопроизводителя планируют тесно координировать в рамках обновленного альянса.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что этот шаг поможет решить проблему падения долей японских и французских компаний на рынке, что приобретает все большее глобальное значение.

"Эти инвестиции очень важны не только для продуктов, но и для технологий, таких как электромобили, чтобы действительно захватить растущий индийский рынок, который является третьим крупнейшим в мире, а также использовать Индию как базу для экспорта", - заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.

В своем заявлении обе компании сообщили, что каждая из них будет производить в Индии по три новые модели, которые будут построены на общих платформах - компонентах и инженерных разработках, которые могут быть общими для различных дизайнов.

Две модели будут электромобилями (EV), первыми в Индии, а другие - спортивными внедорожниками.

Все они будут производиться на автозаводе, которым компании совместно владеют в Ченнаи, на юге Индии, где работают неполностью занятые работники. Там же находится центр исследований и разработок.

В 2022 году обе компании вместе имели около 3% индийского рынка. В отличие от Nissan, Renault не имеет значительного присутствия в Китае, США и Японии, что повышает ставки на ее успех в Индии.

По данным S&P Global Mobility, продажи в Индии в прошлом году выросли на 23% до 4,4 миллиона автомобилей, обогнав японский рынок.

Завод в Ченнаи может производить около 500 тыс автомобилей в год, но в прошлом году Renault продала в Индии лишь 87 тыс автомобилей, а Nissan - 35 тыс.

Экономическая правда

авто Индия мир
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