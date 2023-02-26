Страны Северной Африки наращивают импорт российских нефтепродуктов - WSJ 

Страны Северной Африки начали массово импортировать российские нефтепродукты, что может свидетельствовать об их использовании для обхода санкций ЕС.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что по данным Kpler, импорт российского дизельного топлива в Марокко в январе вырос до 2 млн баррелей, против 600 тыс баррелей за весь 2021 год. В феврале ожидается прибытие в страну еще не менее 1,2 млн баррелей.

В Алжире и Египте также наблюдается рост.

Тунис, который так же почти не импортировал российских нефтепродуктов в 2021 году, в последние месяцы поглощает российские поставки дизельного топлива, газойля, бензина и лигроина, которые обычно используются для производства химикатов и пластмасс. В январе страна импортировала 2,8 млн баррелей российских нефтепродуктов и импортирует еще 3,1 млн баррелей в этом месяце.

Кроме того, увеличение импорта в Тунис и Марокко совпадает с ростом их собственного экспорта нефтепродуктов, что вызывает беспокойство, что российские грузы смешиваются с другими нефтепродуктами и реэкспортируются.

Поэтому Марокко, которое ранее не отмечалось значительным экспортером дизельного топлива, в прошлом месяце отправило 280 тыс баррелей на Канарские острова Испании и еще 270 тыс баррелей в Турцию, что совпало с притоком российского дизельного топлива в Марокко.