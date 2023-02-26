Nokia обновила логотип, чтобы не ассоциироваться с производством телефонов

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Финская компания Nokia Oyj обновила свой логотип, чтобы люди больше не ассоциировали его с мобильными телефонами - бизнесом, который она оставила почти десять лет назад.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сейчас компания Nokia занимается производством телекоммуникационного оборудования, в частности 5G.

"В сознании большинства людей мы все еще остаемся успешным брендом мобильных телефонов, но это не то, чем является Nokia. Мы хотим запустить новый бренд, который сосредоточится на сетях и промышленной цифровизации, что совсем не похоже на устаревшие мобильные телефоны", - заявил исполнительный директор компании Пекка Лундмарк.

Nokia также хочет ускорить рост своего бизнеса по продаже частных сетей 5G компаниям. По словам генерального директора, в прошлом году доля корпоративного бизнеса достигла 8% в выручке Nokia, и следующая цель состоит в том, чтобы подтолкнуть бизнес "к двузначному показателю", главным образом за счет органического роста и меньших приобретений.

Телефоны под брендом Nokia до сих пор продаются компанией HMD Global Oy. HMD получила лицензию после того, как корпорация Microsoft, которая купила бизнес в 2014 году, перестала использовать это название.

Напомним: