В Турции арестовали более 180 человек из-за разрушения зданий во время землетрясения
Более 600 человек находятся под следствием в Турции в связи с обрушением зданий во время смертоносного землетрясения 6 февраля.
Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Боздаг заявил, что 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков и владельцев недвижимости, уже арестованы.
Министр выступил по телевидению из юго-восточной Турции, где произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовал еще один мощный толчок через несколько часов.
Его комментарии показали, насколько расширилось расследование - две недели назад власти заявили, что было выдано 113 ордеров на арест.
Среди арестованных - мэр одного из городов, расположенных недалеко от места толчков.
После землетрясений в Турции обвалилось или было серьезно повреждено более 160 00 зданий, что вызвало вопросы о том, не усугубили ли последствия стихийного бедствия человеческие ошибки.
В течение многих лет эксперты предупреждали, что из-за повальной коррупции и государственной политики многие новые здания опасны. Подтвержденное число погибших в Турции и Сирии уже превысило 50 000 человек.
Оппозиционные партии и некоторые эксперты в области строительства обвиняют администрацию президента Реджепа Тайипа Эрдогана в несоблюдении строительных норм и попытках отвести от себя общую вину за катастрофу.
Они говорят, что политика правительства допускает так называемые амнистии для подрядчиков, нарушающих строительные нормы, чтобы стимулировать строительный бум, в частности в сейсмоопасных регионах.
Читайте также на эту тему: Коррупция убивает. Как застройщики и власть умножили количество жертв землетрясения в Турции.