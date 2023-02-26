В Турции арестовали более 180 человек из-за разрушения зданий во время землетрясения

Более 600 человек находятся под следствием в Турции в связи с обрушением зданий во время смертоносного землетрясения 6 февраля.

Об этом заявил министр юстиции Бекир Боздаг, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Боздаг заявил, что 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков и владельцев недвижимости, уже арестованы.

Министр выступил по телевидению из юго-восточной Турции, где произошло землетрясение магнитудой 7,8, за которым последовал еще один мощный толчок через несколько часов.

Его комментарии показали, насколько расширилось расследование - две недели назад власти заявили, что было выдано 113 ордеров на арест.

Среди арестованных - мэр одного из городов, расположенных недалеко от места толчков.

После землетрясений в Турции обвалилось или было серьезно повреждено более 160 00 зданий, что вызвало вопросы о том, не усугубили ли последствия стихийного бедствия человеческие ошибки.